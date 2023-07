Reformierakond tahab Kõlvartit bussiliini muutmise tõttu umbusaldada

«Me soovime elada euroopalikus linnas ega ole nõus ei Pirita elanikele bussiliinide sulgemisega, et linnavalitsus näeb rohkem probleeme, kui pakub lahendusi eestikeelsele haridusele üleminekul või selle kesklinna liikluskaosega,» ütles BNS-ile linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere. «Kõlvart juhib linna mikromanageerides ning tema käe all korraldatakse pealinna elu Lasnamäe järgi,» lisas ta.

Tallinna linnavalitsus otsustas, et buss number 5 hakkab 1. augustist sõitma varasema Metsakooli tee asemel Priislesse, sõites mööda Kose teed, Narva maanteed, Priisle teed ning Ussimäe teed Priisle peatuseni.

Pirita linnaosakogu esimees Kaupo Nõlvak on öelnud, et kui need muudatused jõustuvad, kaob Vabaõhukooli tee, Rahvakooli tee, Puhkekodu tee ja Kelluka tee elanikel võimalus otseliiniga number 5 sõita kesklinna.