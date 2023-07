KESKPÄEVATUND ⟩ Ruussaar: automaksu oleks pidanud juba ammu kehtestama

«Varamaksud, maa- ja kinnisvaramaks, on vajalikud selleks, et välismaalased ei ostaks siin kinnisvara kokku ja hoiaks selle käibest väljas. Ka automaks peaks olema selles võtmes, et eristada luksusautosid ja tarbeautosid. Luksusauto näitabki, et inimesel ei ole rahaga midagi teha, ta ostab suuremaid ja võimsamaid autosid, mille ressurssi ei ole võimalik Eesti teedel kasutada. Tänases arutelus on see teema kuidagi peidetud,» lausus Fjuk.