Jaak Valge tunnistas: jah, aitasin Eesti NSV lippu heisanud mehel redelit tassida

Valge ütles Postimehele, et ta oli täna hommikul Tallinna vanalinnas, kui temalt palus abi üks temale tundmatu mees. Valge sõnul oli ta nõus aitama ja aitas mehel redelit tassida.

Ta täpsustas, et tema lipuheiskamisel ei osalenud, vaid aitas tundmatul mehel lihtsalt redelit tassida. Kes see mees oli, seda Valge ei tea. Ta oskas vaid lisada, et mees rääkis eesti keeles. «Ma pole oma elus kordagi Eesti NSV lippu heisanud, küll aga olen neid maha võtnud,» rääkis Valge.