Tiit Aleksejev ENSV lipu heiskamisest: kui keegi tahab meelt avaldada, siis on tal selleks vabadus ja õigus

Tiit Aleksejev juhtunus erilist probleemi ei näe. Kui kavandatav lisatahvel välja arvata, ei ole tema sõnul kirjanike liidul praegu bareljeefi suhtes mingeid meetmeid kavas rakendada.

«Vandalismiakti seal sellisel kujul aset ei lednud, aga me peame eestseisusega natuke aru pidama, mis seal ette võtta,» ütles Aleksejev laupäeva õhtul Postimehele. Veidi hiljem teatas ta liidu eestseisuse otsusele viidates, et kui tegemist on seaduserikkumisega, siis tehakse politseile vastav avaldus.

«Me ei saa ju sinna ööpäevaringset valvet panna. Kui inimesed tahavad oma meelt avaldada, siis on neil selleks vabadus ja õigus,» selgitas Aleksejev.