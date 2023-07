FOTOD JA VIDEO ⟩ Estonia visiiri blokeerivaks haamriks peetud ese lagunes müksates tükkideks

Hukkunute lähedaste esindaja Peeter Ude rääkis reedel Kanal2 uudistesaatele «Reporter» , et laeva visiiri juhtkangi vahel olevat detaili on tarvis kindlasti uurida.

«Kindlasti ei ole selle sinna pannud tuukrid. See omab väga suurt tähtsust, miks ta seal on ja millist mõju avaldas see laeva uppumisprotsessile. Tuleb teha kindlaks, kas selle esemega üritati laeva päästa või mis seal tegelikult toiminud on,» rääkis Ude.