Sudaanis hukkus tsiviillennuki allakukkumisel üheksa inimest

Armee esialgse hinnangu kohaselt põhjustas lennuõnnetuse tehniline rike ja see polnud seotud sõjategevusega.

Port Sudani lennujaam on rivaalitsevate kindralite vahelisest sõjast haaratud riigis ainuke veel töötav lennujaam. Sõda on nõudnud ligi 4000 inimelu.

Lahingud on jätnud miljonid inimesed oma kodudesse lõksu ja paljud ilma joogiveeta. Pealinna Hartumi äärelinnas on olukord äärmiselt raske ja sealsed elanikud kutsusid üles annetama toitu, et aidata neil ellu jääda.