Imikute mürgistusjuhtumid on Eestis kasvutrendis

«Need on inimlikud eksimused, ent mürgistusi on võimalik ära hoida, kui kodused ohud rahulikult läbi mõelda. Kõige tõhusam on luua kemikaalide ja ravimite hoidmiseks ja kasutamiseks selline süsteem, millega ohtlikud ained on laste käe- ja nägemisulatusest väljas ja mis ei vea alt ka siis, kui lapsevanem on väsinud või kui tal on kiire,» selgitas Oder.