VABA LAVA JÄI RIIGI RAHATA ⟩ «Sõnum on selge, ärge tulge oma Ukraina lavastusega meie lõimumist segama!»

Vaba Lava avaldus täismahus

Vabariigi Valitsuse korraldusel maksumaksja raha jagav Integratsiooni Sihtasutus (INSA) otsustas augustis Narva kavandatud Kultuurihoovi ja Vabaduse festivali toetuseks eraldada täpselt 0 eurot. Ühemiljonilisest voorust null. Sõnum on selge, ärge tulge oma Ukraina lavastusega meie lõimumist segama! Nõustuda sellega muidugi ei kannata, advokaadibüroo Sorainen esitab veel täna INSA otsuse suhtes vaide. Lootust on vähe, aga kaotada ei olegi enam midagi. Sada väliskülalist on Vabaduse festivalile juba registreerunud, pooled neist lennupiletid välja ostnud.

Niisiis, räägiks ka natuke vabadusest…

Seekord infovabadusest. Sellest vabadusest, mis meil vaba riigi kodanikena võiks oma riigi suhtes olla. Et meil oleks info, miks meie riigis tehakse mõned otsused nii- või teised naapidi. Et me teaksime, mis on meie «valitsejate» ja riigiaparaadis töötavate ametnike motiivid ja põhjendused mõne konkreetse otsuse, määruse, seaduseelnõu taga… aga see vabadus on kahjuks kadumas ja üha enam lüüakse ka kõige tavalisemate dokumentide peale tempel «salastatud» ja nii me kodanikena istumegi teadmatuses ja võime vaid aimata.

Miks me sellest kirjutame? Aga sellepärast, et põrkusime selle teemaga kõige jaburamal viisil just hiljuti kokku, kui Integratsiooni Sihtasutus otsustas Vaba Lava jätta ilma Ida-Virumaa kultuuri- ja integratsioonisündmuste korraldamise toetusest.

Meie päringute peale, et kes otsustasid, kes kuulusid komisjoni, miks selline tulemus… saime vastuseks sisuliselt ümmarguse nulli. Ja jälle pidi väiketeater pöörduma heade abimeeste poole Soraineni advokaadibüroos.

Nagu oleks tegu ilmasuure saladusega. Ja seda teeb asutus, mis on kutsutud ellu meie ühiskonna paremaks ja sidusamaks muutmiseks. Hästi lõimunud ühiskonnas, nii nagu ka hästi toimivas perekonnas, ei tohiks olla saladusi.

Me toome festivali jaoks lavale spetsiaalse kaasproduktsiooni Kiievi Dramaturgide teatriga. Teatriga riigist, mis on juba üle 500 päeva olnud ülbe agressori vastu sõjas. Osa selle teatri juhid on reaalselt olnud rindel. Dramaturg Natalka Blok on kirjutanud ainulaadse teksti sellest, millised on hetkel ukrainlaste valikud, mis on sõja mõjud inimestele, ühiskonnale… näitlejad tegid Kiievis proovi vaheldumisi õhuhäiretega. Narva festivalile tulek on võimalus korraks sõjast puhata. Tuua oma nägemus ja sõnum n-ö vabasse maailma. Aga… ilmselgelt ei taheta Ukraina teemat Narva. Mida kardetakse? Keda kardetakse? Kas päriselt arvatakse, et need narvakad, kes käivad eesti keele majas keeletundides, ei peaks teadma, mis on Eesti riigi ja ennekõike eesti rahva seisukohad seoses Ukraina sõjaga ja kelle poole hoitakse.

Me ei hakka siin kirjutama vihjetest ja kuuldustest, miks me toetusest ilma jäime – eks see Ukraina küsimus ole ka üks põhjus. Ega keegi ju väga avalikult rääkida ei taha. Aga suures pildis on elevant ikkagi keset tuba. Sõnades oleme tegusad lõimujad, aga kabinetis valitseb ikkagi suhtumine, mis toob pisara silma. Kui INSA arusaam lõimumisest on vaid see, et õpetame venelastele eesti keelt ja korraldame paar pidu. Peaasi, et ei oleks Ukraina teemat või mõnda muud sügavamat küsimust… Näiteks miks me omal ajal ikkagi Narva kaotasime ja kuidas linn ja selle elanikud nüüd jälle Eestisse tagasi tuua. Seniks ei muutu ka meie ühekssaamises suurt midagi. Keele võib ju inimene ära õppida, aga mis tema meeltes toimub…

Et aga mure liiga murelikuks ei muudaks, vaadake Vabaduse festivali kava www.vabadusefestival.ee ja tulge Narva. Lõimume ise, kui tshinovnikud ei taha ega viitsi.