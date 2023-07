Täna kirjutas Rus.Postimees, et Eestis elaval ja siin tuntud Ukraina põgenikul Anne Bõkoval on oma kodumaal pikk Venemaa huvides töötamise ajalugu. Eesti meedias on ta alates eelmise aasta kevadest sõna võtnud Ukraina patrioodina ja mõistab Venemaa agressiooni kõige karmimal moel hukka. Rus.Postimehe allikate sõnul on ta aga saavutanud osavalt Eesti avalikkuse usalduse.