Estonia huku uurija: loodetavasti polnud OJK ainus eesmärk niinimetatud haamri purustamine

Ernese sõnul on Estonia uppumise puhul kaks uurimata asjaolu, mida Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) pole seni võtnud oma tööülesandeks ja mida pole ka rahvusvahelise uurimiskomisjoni lõpparuandes selgitatud.

«Esiteks. Kuidas sai visiiri vasaku tõstesilindri vars sisse, kui selleks blokeeringu maha võtmist võimaldab vaid hüdrosüsteemi kasutamine? Teiseks. Mis pani visiiri liikuma järsult üles, et purustada tihend (ekspertiis aasast 1995),» märkis Ernes.

Mehaanikainsener märkis, et avastas 2021. aastal autoteki ülesvõttelt ühe juhtimishoova kummalise asendi, hoob oli alla vajutatud asendis.

«Toona ei olnud see uurimisülesanne ja filmiti vaid mõned sekundid. Loodan, et OJK eesmärk ei olnud mitte nn haamri purustamine vaid uurida juhthoobade tegelikke asendeid ja leida nende kõrvalt tähised, mis selgitaksid mis hoob milleks on vajalik,» nentis Ernes.

Tavaliselt peavad hoovad olema keskasendis, arvestades sel ajal teada olnud hüdrojaotite kasutamise põhimõtet. See tähendab, et avamiseks ja sulgemiseks on vaja hooba liigutada kas alla või üles.

«Nüüd on OJK tõestanud, et haamer see ei ole. See aga ei loo selgust, kas üks hoob võis olla alla vajutatud ja see ei mõjuta visiiri vasaku tõstesilindri varre sisse tõmbamist. Seega suurim etteheide praegusele OJK uuringule on 1995 aasta rahvusvahelise uurimiskomisjoni (JAIC) tellitud ekspertiisi ja silindri kokkupuute eiramine.

Ernese sõnul ei tohi unustada tunnistaja ütlust hüdrosüsteemi käivitamise häälest. «Miks on laevas visiiri juhtimiskapp üldse lahti?» lisas ta.