RMK nuumab sooduspuiduga hiigelvõlglast, kellele maksuamet nõudis pankrotti

Rohkem kui 550 000 euro suurune maksuvõlg oli 19. juulil kraes osaühingul Sawmill of Sadala ja üle 400 000-eurone võlg selle tütarettevõttel Sawmill Wood Product. «Tänahommikuse [19.07] seisuga on Sawmill of Sadalal riigi ees maksuvõlg ja näiteks täna toimuval avalikul enampakkumisel ta osaleda ei saaks,» möönis seepeale RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi.