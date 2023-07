400 000 eurot söögile: abivajajatele jagatud toidukaardid läksid asja ette

Sotsiaalministeeriumi toimepidevuse juhi Tea Varraku sõnul kuuluvad toiduabi saajate alla nii toimetulekutoetuse saajad kui ka inimesed, kes on saanud kohaliku omavalitsuse sissetulekust sõltuvalt toetust. Toidukaartide puhul on tegemist pilootprojektiga, mida pole varem Eestis katsetatud. Praegu on toidukaardiga võimalik maksta ainult Rimis, sest kauplus võitis kevadel toiduabi korraldamise hanke. «Kuigi me kaasasime ka eraettevõtteid kõikidesse aruteludesse, siis saime tagasisidet, et nad soovivad esmakordset projekti kõrvalt vaadata ja näha, kas õnnestub või ei õnnestu,» ütles Balts.