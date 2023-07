Praegu on Eestis kasutusel Soomes toodetud 6x6 Pasi soomukid, mis on vaid 1. jalaväebrigaadi käes.

Praegu lõpusirgel hankemenetlus on Eesti jaoks oluline ja vajalik, kuna seni on 2. jalaväebrigaad lahingut pidanud ja jalaväelasi liigutanud DAFi, MANi ja Unimogi veokitega, mida saab tavaliste käsitulirelvadega mõjutada. Sõduritele, kes istuvad veokikastis vaid tenti varjus, on see näiteks varitsuse alla sattudes suur risk. Soomuskaitse vähendab seda riski oluliselt.