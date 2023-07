VIDEOD JA FOTOD ⟩ Merepõhjast üles tõstetud Estonia vööriramp saabus Paldiski sadamasse

«Rambi ülestoomine sujus kokkuvõttes väga hästi,» kommenteeris kohapeal OJK juht Märt Ots, kelle sõnul ei osanud meeskond siiski oodata, et ramp merepõhjas nii tugevalt kinni on. Samuti ei tahetud rambi vigastamisega riskida, mistõttu tuli ümbrust enne puhastada.

Esialgsel vaatlusel ei leitud OJK juhi sõnul midagi sellist, mis viitaks, et Estonia hukkus muudel põhjustel kui on näidatud ametlikes aruannetes.

«Mis on kahtlemata väga oluline, on see, et meil õnnestus teha lõige parema parda augu juurest. Selle saame nüüd viia ekspertiisi, kus vaadatakse täpselt, mis selle kohaga juhtunud on,» rääkis Ots, lisades, et välja toodi ka 1994. aastal tuukrite väljalõigatud keretükid.