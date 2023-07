Õigusteadlane: lipuheiskamise menetlemine on politseiressursi asjata raiskamine

Õigusteadlase sõnul ei paista protestiaktsioonis mingisugust soovi toetada Eesti riigi vastast tegevust, samuti ei saa tema arvates selles näha ka terrorismi toetamist. Ginter on veendunud, et menetlus lõpetatakse süüdlasteta. «Tegelikult on see politseiressursi asjata raiskamine,» leiab ta.