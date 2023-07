Lähipäevil võib mitmel pool hoovihma sadada

Ööl vastu neljapäeva on pilvi vähe ja ilm on olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 2-5, rannikul kuni 9, Soome lahe ääres puhanguti 13 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Neljapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Ööl vastu reedet on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub läänekaare, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 3-8 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 16 kraadi. Reede päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, suurem on saju võimalus Lääne-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti 12 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.