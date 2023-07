RMK jätkab Hiiumaal raiekäkiga hakkama saanud ettevõttega koostööd

«RMK lõpetas Tekamer OÜ-ga lepingu Hiiumaa Tihu-Õngu tööobjektil juuni keskpaigas. Töövõtja sai tasu RMK poolt tellitud ja nõuetekohaselt tehtud tööde eest summas 15543,36 eurot,» sõnas RMK meediasuhete juht Priit Luts.

Kui mai lõpus andis RMK mõista, et kaalub ettevõttega ka teiste tööobjektide lepingute lõpetamist, siis tänase seisuga koostöö endiselt menetluse all oleva ettevõttega jätkub. RMK teatas, et on teised objektid üle kontrollinud ja seal rikkumisi pole tuvastatud.

Metsaaktivisti Mati Sepa hinnangul oli raiutud sadu meetreid läbi kaitseala, muu hulgas nimetas ta raiet alatuseks, millesugust pole enne näinud. Töövõtja OÜ Tekamer juht Margus Tuulmees arvas, et Sepp on asja üle paisutanud. Ta kinnitas, et rajatud teerada oli töövõtja viga: «See rada oli meestele vajalik kütuse tankimiseks, et oleks lühem maa. Sealt raja pealt sai paar puud võetud,» selgitas Tuulmees. Ta rõhutas, et suurem osa kahtlustustest on veel keskkonnaametil selgitamisel, kus ja millist kahju on tehtud.

On ju ilmne, et riigitulundusasutuse ja - nagu RMK isegi nimetas - aastate ühe suurima eksimusega hakkama saanud ettevõtte koostöö jätkumine ajab metsakaitsjad marru?

«RMK on selle kahetsusväärse juhtumi järel püüdnud teha kõik endast oleneva, et tulevikus midagi sellist ei korduks,» vastas seepeale RMK juhatuse liige ja looduskaitse valdkonda juhtiv Kristjan Tõnisson, korrates, et Hiiumaa projekti leping lõpetati seevastu koheselt.

«Tõepoolest, tasusime töövõtjale, kuid ainult projektiga kooskõlas tehtud tööde eest. See tulenes lepingu tingimustest. Rikkumismenetluse sisuks olevate projektiväliselt raiutud trasside eest RMK mõistagi sentigi ei tasunud,» täpsustas Tõnisson.

Edasise koostöö jätkamise võimalikkust kaaluti tema sõnul põhjalikult. «Võttes arvesse varasemat pikaajalist ja kvaliteetset koostööd ning asjaolu, et rikkumine oli esmakordne, ei pidanud RMK koostöö täielikku lõpetamist proportsionaalseks sanktsiooniks,» sõnas Tõnisson, lisades, et järgmised võimalikud otsused ettevõttega seotud lepingute suhtes tehakse siis, kui keskkonnaamet menetlemisega lõpule jõuab.