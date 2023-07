Eesti hangib koostöös Leeduga kaitseväele välihaiglaid

Kaitseväe peastaabi analüüsi ja planeerimise osakonna vanemstaabiohvitseri kolonelleitnant Lauri Benderi sõnul näitab Ukrainale abiks saadetud välihaiglate kogemus, et Eesti ammune arendustöö on läinud õiges suunas.

«Lahinguväljal kvaliteetse, kiire ja võimalikult ohutu meditsiinilise abi tagamise seisukohast on haiglate ja sidumispunktide mobiilsus oluline ning selles suunas teeme me uue hankega suure sammu,» ütles Bender.

Ta lisas, et Ukrainas on punase risti tunnuseid kandvad sõidukid ja rajatised olnud massiliselt agressorile sihtmärgiks, seetõttu on oluline, et meditsiiniüksused oleksid maastikul hästi varjatud ning võimelised pidevalt ja kiiresti asukohta vahetama.