Noortele mõeldud veebilehe jaoks pannakse hakkama mitusada tuhat eurot

HARNO noortevaldkonna digihüppe projektijuhi Roger Tibar (RE) sõnas, et loodav platvorm on oluline lahendus neile noortele, keda traditsioonilised osalusmeetodid ei kõneta ning esimesi samme tehti selleks juba 2016. aastal. «Tegemist näiteks noortevolikogu ja õpilasesinduse kõrval uue võimalusega kõikidel noortel üle Eesti nügida muutusi oma kodukohas ehk rääkida kaasa omavalitsuse arenguid puudutavates otsustes.»

Esmane sihtgrupp, kellele soovitakse tähelepanu pöörata, on 7-12-aastased ning seejärel 13+ vanuses noored. Küsimusele, et mis saab siis, kui nad veebilehest huvitatud ei ole, sõnas Tibar, et nad ei eeldagi, et uusi ideid kodukoha edendamiseks tekiks igapäevaselt. Küll aga on huvi äratamiseks plaanis teha teavitustööd ning koostööd koolide ja noorsootöö asutustega.