Keeristorm laastas Põlvamaad: «Järsku lõi akna pärani lahti, kõik ragises!»

«Üle viie minuti kestis see,» ütles Ilmar, kelle majani viiva tee on kinni pannud suur murdunud männipuu.

Mõne kilomeetri kauguselt Rasinalt pärit Elve (67) tunnistas, et oma silmaga ta keeristormi ei näinud. «Nägin videolt seda keeristormi. Kole pilt küll ikka. Haruldane, varem pole olnud nii.» Elve hoidis eile Jaanimõisas oma nelja lapselast. «Lapsed nii kardavad nüüd. Nii kui pilved taevasse tulevad, siis ütlevad, et lähme tuppa.»

Jaanimõisa elanik Widrik kirjeldas, et tuul läks järsku väga suureks ja väljas läks pimedaks. «Kuulsin raginat ja prõksumist. Asi tundus kahtlane. Mõtlesin, et vaatan, mis toimub. Metsa kohale tõusis suur tume pilv ja oligi keeristorm. Meie majapidamist see õnneks ei kahjustanud,» rääkis Widrik, kellel õnnestus keeristorm ka videole salvestada.