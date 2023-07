Ministeerium eesti keele õppest: loodame, et põgenikelt ei pea raha tagasi nõudma

Kolmapäeval sai teatavaks, et kultuuriministeeriumil on plaan saata arve neile põgenikele, kes on mõjuva põhjuseta jätnud keeleõppe pooleli. Samas avaldas ministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna juhataja Olga Sõtnik Postimehele lootust, et Eestilt kaitset saanud välismaalaste rahakoti kallale minna pole vaja.

«Loodame, et riigile tagastatav summa saab olema 0 eurot, sest uue määruse eesmärgiks on motiveerida rahvusvahelise, sh ajutise kaitse saajaid tasuta eesti keele kursusi edukalt lõpetama,» ütles Sõtnik.