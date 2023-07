Venemaa võib kasutada Myanmarist pärit laskemoona

Venemaa arsenali on hiljuti muu hulgas ilmunud Myanmari 120-mm mürsud. Samal ajal pole olnud teateid laskemoona tarnimisest Myanmarist Venemaale.

Samas märgivad asjatundjad, et suurem osa märgistustest on tahtlikult eemaldatud ja üle värvitud, et tuvastamist võimalikult keeruliseks muuta.