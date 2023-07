Eesti saab NATO ühisrahastusest üle 40 miljoni euro taristu rajamiseks

«Vilniuse tippkohtumisel kinnituse saanud NATO uute kaitseplaanide rakendamiseks peame olema valmis liitlasi vastu võtma oluliselt suuremas mahus kui seni. Oleme vajalike objektide valmimisse panustanud ise ja on hea meel, et osaliselt on nende valmimine nüüd ka NATO ühisrahastuse kanda,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur, kelle sõnul on taristu eriti tähtis, et liitlastel oleks võimalik sõjalise ohu korral siinseid üksusi tugevdada.