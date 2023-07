Bangkokis ja Tokyos väljastasid e-residentsuse dokumente volituseta inimesed

Rikkumise tõttu ütleb Eesti lepingu üles ning erasektorist hetkel uut koostööpartnerit otsima ei hakata.

Alates 2021. aasta aprillist on e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljastamist lepingu alusel pakutud lisaks Eesti välisesindustele viies suurlinnas üle maailma BLS International Services Limited vahendusel. PPA teatas, et nad on jooksvalt kontrollinud seda, et lepingupartner järgiks dokumentide väljastamisel lepingus kirjeldatud protsessinõudeid, kuid selle aasta maikuus tuvastati, et Bangkoki väljastuskohas on eksitud lepinguga seatud nõuete vastu - dokumente väljastas inimene, kel puudus selleks vastav PPA poolt väljastatud volitus.

Rikkumise ilmnedes peatas PPA dokumentide väljastamise kõigis välise teenusepakkuja asukohtades ning alustas täiendavat kontrolli dokumentide väljastamise üle.

Kontrolli tulemused näitasid, et dokumendid olid väljastatud õigetele inimestele, kuid dokumendi väljastamine volitamata isiku poolt on toimunud lisaks Bangkokile ka Tokyo väljastuskohas, teatas PPA. Siseministeerium ja PPA hindasid tuvastatud rikkumised piisavalt oluliseks ning eelmisel nädalal teavitati lepingupartnerit sellest, et leping öeldakse üles.

PPA-le teadaolevalt on BLS omakorda alustanud distsiplinaarmenetluse rikkumisega seotud töötajate suhtes.

E-residentsus pakub välisriigi kodanikele ligipääsu Eesti riigi e-teenustele: selle omanik saab dokumente digitaalselt allkirjastada ning logida sisse kõikidesse portaalidesse ja infosüsteemidesse, mis tunnistavad Eesti ID-kaarti. E-residentsus ei anna maksuresidentsust, Eestis elamise õigust ega Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba.