Haiglahooned ühendati klaasgaleriiga

Hoonete kaugus galeriiga ühendatud punktide vahel on 120 meetrit. Galerii katusel on katusekatte materjal, millesse on integreeritud päikesepaneel. Teadaolevalt on see Eestis kõige pikem katus, kus on katusekattega integreeritud päikesepaneelide ala. Paneelide võimsus on 35 kWp.