Zelenskõi sõnul otsitakse õhutõrjesüsteeme Odessa kaitsmiseks

Riigipea salvestas videosõnumi Odessas asuvast ja venelaste rünnakus tugevasti kahjustada saanud ajaloolisest Issanda Muutmise katedraalist.

Presidendi sõnul kuulas ta ettekannet linnale ja piirkonnale Venemaa poolt antud õhulöökide tagajärgede likvideerimisest.

«Siin pühakojas, mida Venemaa üritas hävitada, on tunda, et meie rahvas, meie vaim on ikka vaid tugevam. Tugevam Vene terrorist. Otsime õhutõrjesüsteeme, et kaitsta Odessat ja kogu meie lõunaosa. Ja mina tänan kõiki maailmas, kes on meiega juba selles töös liitunud,» rääkis Zelenskõi.

«President Zelenskõi vaatas üle katedraali kahjud, mille põhjustasid hiljutised Venemaa ulatuslikud pommirünnakud tsiviilinfrastruktuurile ja Odessa ajaloolisele kesklinnale. Riigipead teavitati kirikusiseste hävingute ulatusest ja hoone üldisest hetkeseisust,» oli presidendiamet juba varem teatanud.

Muutmise katedraal asub ajaloolises Odessa kesklinnas, mille osad on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Venelaste rünnak kahjustas märkimisväärselt 1794. aastal keiserliku Venemaa võimu all ehitatud Issanda Muutmise katedraali, mis lammutati Nõukogude diktaatori Jossif Stalini ajal 1936. aastal ja ehitati uuesti üles 1990. aastatel pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist.

Odessasse saabus kolmapäeval ÜRO alaline koordinaator Ukrainas Denise Brown, kes vaatas koos Odessa linnapea ja sõjaväeadministratsiooni juhiga üle kahjud.

«See on järjekordne selge rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine, kus on selgelt hävitatud tsiviilisikuid ja tsiviiltaristut, mis ei ole sõja osa. Ja sellised ehitised nagu see kultuuripärandi objekt on Ukraina identiteedi ja kultuuri alus,» kommenteeris Brown.

Ametnik märkis, et katedraal on UNESCO kaitse all olev objekt ja seega kaitseb seda ÜRO.

«Ma olen varem rääkinud õiglusest ja vastutusest ning need rünnakud ja nende tagajärjed on oluline dokumenteerida, et nende toimepanijad vastutusele võtta,» lisas Brown.

Teatavasti ründas Venemaa ööl vastu 23. juulit Odessa oblastit viit tüüpi rakettidega, kasutades selleks Kalibr, Onix, H-22 ja kaht ballistiliste rakettide Iskander modifikatsiooni. Märkimisväärne osa neist tulistati alla. Teadaolevalt hukkus üks ja sai vigastada 21 inimest. Kannatanute hulgas oli neli last.