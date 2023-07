USA tankid võivad jõuda Ukrainasse septembris

Politico kirjutas asjaga kursis olevatele allikatele viidates, et mitu Abramsi tanki saadetakse augustis Saksamaale, kus need läbivad lõpliku remondi. Pärast selle protsessi lõppu saadetakse esimene partii Abramsi tanke Ukrainasse.

Politico märkis, et USA saadab Ukrainasse vanemaid Abrams M1A mudeleid ja mitte kaasaegset versiooni A2.

Bideni administratsioon on teatanud, et kavatseb võimalikult kiiresti saata Ukrainasse rohkem relvi nii vasturünnaku abistamiseks ja ka riigikaitse tugevdamiseks pikemas perspektiivis. Lisaks tankidele soovib USA enne lahingulennukite tarnimist alustada ka Ukraina pilootide väljaõppega hävitajatel F-16.

«Nende tankide saabumine lisab Ukraina relvastusele surmava uue mõõtme, kui selle väed üritavad murda läbi Vene kaitsest mööda sadu miile ulatuvat rindejoont. Kuigi Ukraina väed on viimastel päevadel mõnes suunas veidi edasi liikunud läbides aeglaselt miinivälju ja puhastades vaenlastest kaevikuid, siis on nad suurtükiväe ja lennukite tugeva tule all,» märgiti Politico artiklis.

«Kindlasti töötame selle nimel, et need võimalikult kiiresti Ukrainasse jõuaksid,» ütles Pentagoni pressiesindaja kolonel Martin O'Donnell, kes keeldus arutamast muid tarneaegade üksikasju.

Artikli autorid märgivad, et enne tankide kasutuselevõttu peavad Ukraina sõjaväelased läbima ligikaudu kümnenädalase väljaõppekursuse Grafenwöhri armeebaasis Saksamaal. Kaitseministeeriumi ametniku sõnul kavatsevad ukrainlased selle väljaõppe läbida augustis.

Mai keskel ütles Pentagoni pressiesindaja brigaadikindral Patrick S. Ryder, et USA on viinud Saksamaale 31 õppetanki M1 Abrams, et koolitada Ukraina sõjaväelasi neid kasutama.