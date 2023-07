Kohus jättis Venemaa telekanalitele Eestis seatud keelu kehtima

Kohus märkis, et ka Euroopa Liidu Nõukogu on pidanud vajalikuks piirata ELis meediateenuste kättesaadavust, mille eesmärk on destabiliseerida olukorda Ukrainas. Seega pole ka ELi tasandil vaadeldud neid telekanaleid kui sõltumatuid ajakirjandusväljaandeid, vaid osana Venemaa mõjtustegevusest. See kinnitas kohtu hinnangul, et TTJA pole eksinud oma hinnangute andmisel.