Eesti elanik saatis FSB-le küsimuse: miks pole Jaanilinna kontrollpunktis tualette?

«Narva piiripunkti juht Marek Liiva kinnitas, et järjekorrad on. Ka Kagu-Eesti piiripunkti juht Peter Maran ütles, et Koidula ja Luhamaa piiripunkti on tekkinud suured järjekorrad. Meie poolt viivitusi ei ole, Vene poole piirivalvurid peavad kinni ja kontrollivad hoolikamalt kõiki sisenejaid ja lahkujaid,» teatas PPA.