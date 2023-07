ÜLEVAADE ⟩ Kutsekoolidesse pürgijad eelistavad õppida tarkvaraarendust

Tartu rakenduslikus kolledžis mootorsõiduki tehniku eriala teisel kursusel õppiv Georg Jaagup Polli unistab pärast kutsekooli lõpetamist isiklikust remonditöökojast. «Tahan arendada ennast sellisele tasemele, et suudaksin kuulmise või kompimise teel ära tuvastada, mis masinal viga võiks olla. Tean, et kõik vead ei ole lihtsalt tuvastatavad, kuid selleks on juba teised aparaadid ja teadmised,» ütles Polli. Ta tõdeb, et sõidukite parandamine on aja- ja energiamahukas, mistõttu võivad tema erialal õppijad tüdineda ning otsida tööturul uusi väljakutseid. «Eesti kliima on juba kord selline, et paljud masinad, mis remonti tulevad, on põhja või kapoti alt roostes või mustust täis. See raskendab mehaanikute tööd, sest poldid-mutrid on kinni roostetanud või haprad ning põhiprobleemini jõudmiseks tuleb kasutada ajakulukaid meetodeid.»