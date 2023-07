Mäetaguse lähistele metsaserva väljakutse saanud meedikud tuvastasid, et laip on juba kangestunud ning jala- ja rehvijälgede tõttu jätsid ta puutumata. Selgus, et metsaserva oli veetud pensionär, kes oma viimasel juhutööl kallurikasti alla jäi.