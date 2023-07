SÕLMKÜSIMUS ⟩ Miks Kadrioru parki saagidega päästma tõtatakse?

Kadrioru pargi direktor Ain Järve istub Weizenbergi tänava äärse pargikontori sisehoovis mõnusas pärastlõunases päikeselaigus. Ta räägib nii aeglaselt ja tasakaalukalt, et diktofonilindil on juttu hiljem mõistlik kuulata kahekordse kiirendusega. Kuid jutu sisu on hirmus: parki on sisse hiilinud jalakasurm, tappev kui keskaegne must katk. Peamiseks erinevuseks on see, et uhkeid ja laia võraga puid («Meie väljakannatamatutes suvedes on jalakas ideaalne puu,» ütleb Järve) hukutab bakteri asemel elavate puude maltspuidus levima hakkav seen. Keskajal katku levitanud kirpude ja rottide asemel aitab kiiresti progresseeruval haigusel aga aina uute ohvriteni jõuda tilluke, enamasti jalaka maltsaürask.