Puuduv täht menüüs tõi firmale Tartu koolitoidu hankes kaotuse

Dussmann vaidlustas juuni lõpus koolitoidu hanke tulemused, argumenteerides, et ühe tähe puudumine menüü vormistuses ei tohiks olla punktide arvestuses nii suure kaaluga. Nüüd otsustas VAKO, et Tartu linnavalitsus on teinud õigesti, kui luges tähe puudumist menüüs oluliseks mittevastavuseks ja võttis selle eest Dussmannilt punkte maha, kuna hanketingimustes oli vorminõue selgelt kirjas.