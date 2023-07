Pahane autojuht: ralli ajal lõhuti teed ohtlikuks!

«Oleksin peaaegu kraavis maandunud,» pahandas autojuht. Kuna ehmatus oli suur, hakkas ta uurima, mispärast selline ohtlik koht tee peal on. Selgus, et teelõik oli osa Rally Estonia võistlusrajast, millel sõideti 21.–23. juulini kiiruskatseid.

Ralli jaoks teedele rajatud hüppekaid kritiseerisid isegi rallimehed. «Ühelt suusahüppemäelt teisele – see meeletu valu, mis tuleb üle elada... Pole üldse tore,» ütles Ott Tänak. «Tavaliselt mulle meeldivad hüpped, aga siin ma vihkan neid. Neid on liiga palju ja need on liiga kõvad,» lisas Takamoto Katsuta.