RAINER SAKS ⟩ Putinil on kontroll seadusandliku protsessi üle olemas

Venemaa president püüdis osta Aafrika riikide toetust sellega, et lubas kaaluda kustutada osaliselt Aafrika riikide võlgnevusi Venemaale. Lisaks üritas ta edasi punuda narratiivi, et Venemaa ei ole sõjalises plaanis Ukrainas kaotusi kandnud, vaid taandunud selleks, et luua eeldusi läbirääkimisteks. Venemaa üritas Aafrika tippkohtumisel mängida välja uut strateegilist initsiatiivi jõuliselt positsioonilt: Venemaa soovis jätta muljet, et initsiatiiv sõjas ja kontroll rinnetel toimuva üle on tema käes ning sellest tulenevalt pakutakse Aafrika riikidele ilma teiste vahenduseta uut protsessi toiduainete tarnimiseks ning pikemas perspektiivis täiesti uue strateegilise partnerluse ülesehitamist. Venemaa üritas veenda Aafrikat, et ta suudab sellise protsessi toimise garanteerida ning et Venemaal oleks justkui rohkem majanduslikke ressursse kui lääneriikidel.