ECOWAS andis Nigeri huntale nädala võimust loobumiseks

Avalduses märgiti, et ühenduse liikmesriikide staabiülemad kohtuvad koheselt.

Nigeri sõjaväelise riigipöörde juhid avaldasid juba varem päeval kartust, et ECOWAS võib peatselt sõjaliselt sekkuda, kui Nigeeria pealinnas Ajubas korraldati ühenduse kriisikohtumine Nigeris toimunud riigipöörde küsimuses.

«Selle kohtumise eesmärk on heaks kiita Nigeri vastane agressiooniplaan peatseks sõjaliseks sekkumiseks Niameys,» väitis Nigeri hunta enne kohtumise algust.

Tšaadi president, kindral Mahamat Idriss Déby Itno sõitis pühapäeval Nigerisse, et aidata kriisi lahendada.

«Itno on Nigeri pealinnas Niameys, et vaadata, mida ta saab teha kriisi lahendamiseks,» ütles Tšaadi valitsuse kõneisik Aziz Mahamat Saleh. Salehi sõnul on presidendi reis Tšaadi algatus.