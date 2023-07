Uuring: 15 protsenti inimestest lubaks sugu muuta arstide nõusolekuta

Ühiskonnauuringute instituudi tellimusel küsis Norstat Eeti AS viimases küsitluses inimestelt selle kohta arvamust. Seoses mujal Euroopas aset leidnud sündmustega paluti vastata ka küsimusele, kas ennast naiseks pidavad mehed peaksid saama osaleda missivõistlustel.

Kuigi arstide nõusolekut peetakse vajalikukskõikide sotsiaaldemograafiliste gruppide lõikes, siis keskmisest eristuvad mõnevõrra 18-24-aastased noored, kelle seas on kõige enam neid, kes ei pea arstide nõusolekut vajalikuks. Vastavas grupis arvab 34 protsenti, et sugu võiks muuta arstide nõusolekuta, ning 59 protsenti, et mitte.