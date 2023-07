Tšaulin kirjeldas üksikasjalikult, kuidas plahvatuse järel haavata saanud inimesed olid verega kaetud. Ta ütles, et ootab, millal Vene võimud selgitavad lõplikult välja, kes tellis Tatarski mõrva. «Ma usun, et tema mõrv oli tellitud tema professionaalse tegevuse tõttu. Tatarski oli aus ajakirjanik, ta tahtis rääkida tõtt, mis Donbassis toimub,» ütles ta, võrreldes Peterburi kohvikuplahvatust muuseas USAs toimunud 11. septembri terrorirünnakutega. Tšaulin väitis kindlalt, et juhtunus on süüdi Ukraina.