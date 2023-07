Keskkonnas rahvaalgatus.ee on algatatud ka selleteemaline petitsioon, millele oli esmaspäeva õhtuks antud ligi kolm tuhat allkirja. Probleem on selles, et buss nr 8 on alati sõitnud Mähelt otse kesklinna ja sealt Balti jaama. Muud otseühendust mähelastel linnasüdamega ei ole. Alates teisipäevast buss aga enam kesklinna ei sõida, vaid liigub kõigepealt mööda Reidi teed ja seejärel mööda Ahtri tänavat Balti jaama poole.