Ümber Viljandi järve jooksu suur legend suri 90-aastaselt

Viirandi oli oma hobidele äärmiselt pühendunud. Lisaks jooksmisele tegeles ta birofiilia ehk õllepudelikorkide ja -etikettide kogumisega. Tema kogus on üle 300 000 õlleetiketi ja umbes 40 000 erinevat õllepudelikorki ning selle teeb eriliseks ja hinnaliseks asjaolu, et iga etikett on katalogiseeritud ja kõik need on paksudesse kladedesse koondatud. Põhitööks oli tal keevitamine ja nii ei käinud talle üle jõu endale korterisse jooksutrenažöör valmistada. Sellel jooksis ta aeg-ajalt siis, kui väljas oli liiga hirmus ilm, et sportima minna.