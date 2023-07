Zelenskõi sõnul tegelevad venelased tsiviilelanike terroriseerimisega

«Täna õhtul lõpetati Krõvõi Rihis Vene rakettide rünnakupaigas päästeoperatsioon. Tegemist oli kahe raketiga Iskander. Ballistilised raketid elumajade vastu – ühes hävinesid korrused neljandast üheksandani. See on kõige ehtsam terrorism tsiviilelanike vastu, mida keegi maailmas kuidagi teisiti ei nimeta,» sõnas Zelenskõi.

«Meie sõjaväe esialgsetel andmetel tulistati need kaks raketti Krõvõi Rihi suunas ajutiselt okupeeritud Krimmi territooriumilt. See tõestab ikka ja jälle, et meie linnade turvalisuse huvides, ukrainlaste ja ukraina naiste, meie laste normaalse elu kaitsmiseks on see vajalik, et meie sõjaväel oleks piisavalt kaugmaarelvi ja piisavalt vahendeid terroristide võitmiseks,» rõhutas Zelenskõi.