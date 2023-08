Automaksu vastu on kogunenud üle 10 000 allkirja

Allkirju saab anda teisipäevani ning petitsioon on leitav veebilehel https://petitsioon.ee/ei-automaksule . Teisipäeva varahommikuse seisuga oli sinna kogunenud 10 544 allkirja.

Eesti Autoomanike Liidu juhatuse esimees Priit Tammeraidi sõnul on automaksu kehtestamine küsitav nii otstarbekuse kui eetilisuse seisukohast vaadatuna.

«Selge on see, et automaksu kehtestamine ei aita kaasa rohepöördele ega pane inimesi teistsuguseid sõidukeid valima – ka täna lähtutakse auto soetamisel reaalselt vajadusest,» märkis ta.