Ironman Tallinn toob nädalavahetuseks ajutised liikluspiirangud

Arvestama peab, et ümbersõidul olevad bussiliinid teenindavad sõitjaid vaba sõidugraafiku alusel. Ümbersõidul tehakse kõik liini liikumisteele jäävad peatused (kui ei ole märgitud teisiti). Sõiduplaanid, liinide ajutised liikumisteed ja peatused on kodulehel http://transport.tallinn.ee .

Avalikuks liikluseks on laupäeval, 5. augustil ajavahemikul kell 6.00–17.30 ja pühapäeval, 6. augustil kell 8.30–16.30 suletud Paldiski maantee Astangu ja Tähetorni tänava vaheline lõik. Paldiski maantee Haabersti viadukti ja Astangu tänava vaheline lõik suletakse 5. augustil juba alates kella 4st ja 6. augustil alates kella 7.30st. Paldiski maantee Piibelehe tänava ja Haabersti viadukti vaheline lõik on suletud 5. augustil kell 7.00–17.30 ja 6. augustil kell 8.30–16.30. Lisaks on suletud kaardil märgitud Harjumaa teed.