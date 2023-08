Harku järvest leiti sinivetikaid

Terviseameti teatel võib inimene sinivetikate toksiinidest mürgistuse saada, kui ta neelab alla sinivetikarikast vett. Eelkõige on mürgistusest ohustatud väiksed lapsed, vanemad inimesed ning kodu- ja karjaloomad. Enne vette minnes tuleks ameti teatel veenduda, et vesi oleks puhas. Juhul kui vesi on muutunud nähtavate helveste tõttu kollakas-roheliseks, kalda äär on kaetud tiheda rohelise massiga, millel on kopituse lõhn, siis võib Terviseameti väitel tegu olla sinivetikatega. Ameti teatel on sinivetikate tõenäosus suurem, kui vee värvi muutvad helbed on nii väikesed, et vette pistetud oksal püsima ei jää.