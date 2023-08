Reitingud: Eesti 200 langus peatus ja Reformierakond kaotas toetajaid

Liidrikohal oleva Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra. Teisel kohal oleva EKRE toetus on kolme nädalaga langenud 1,5 protsendipunkti võrra ning võrreldes mai lõpu seisuga on rahvuskonservatiivide toetus hetkel 3,4 protsendipunkti võrra madalam. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 2,6 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 10 protsendiga, Isamaa 9,9 protsendiga ning Eesti 200 7,8 protsendiga. Sotsid ja Isamaa vahetasid reitingutabelis omavahel kohad, kuid kahe erakonna toetus on viimaste tulemuste põhjal võrdne. Eesti 200 ligi neli kuud kestnud langus on hetkel peatunud.

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul saabki olulisema muutusena selle nädala erakondade toetusnumbrites välja tuua selle, et vähemalt hetkeks on Eesti 200 toetuse langus peatunud.

Tema sõnul on see ka koondtulemust parandanud. Kui Eesti 200 toetus on üldiselt kõrgem olnud just nooremate valijate seas, siis nende praegusele positsiooni paranemisele on tooni andnud suurenenud toetus pigem vanemate valijate hulgas, kelle seas on erakonna toetus üldiselt olnud väga madal.