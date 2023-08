Eluohtlikus seisundis last «võlurohtudega» ravinud ema peab aru andma lastekaitsele

«Antud vastavalt ainepiltidele Phosporus 200c ja siis China 30. Oleme nüüd jõudnud sellesse tsüklisse. Laps on enamasti pikali maas ja und ei tule,» kirjeldas ema paar päeva tagasi olukorda, mis alternatiivmeditsiinist hoidunud inimestele võib kõlada kohati krüptiliselt.

Kui perearsti kätte ei saa: perearsti nõuandeliin numbril 1220 vastab anonüümsetele kõnedele ööpäev läbi. Samuti on seaduse järgi igal inimesel kohustus teatada abivajavast lapsest. Lasteabitelefon: 116 111.

Postitus küll kadus, kuid selle sisu hakkas kiirelt levima koos küsimustega, kus on ametiasutuste silmad ja kas keegi on selles asjus midagi ette võtnud. Üks veebipolitseinik märkis vastuseks, et kolleegid politsei- ja piirivalveametist tagasid lapsele vajaliku abi. Politseikapten Maarja Punak täpsustas, mis juhul sekkub politsei, millal kiirabi ja millal suunavad nad juhtumi lastekaitseametnikele.