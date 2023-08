Tehnika tänav Tallinnas on osaliselt suletud

AS Tallinna Vesi alustas 4. augustil Tehnika tänava kanalisatsioonikollektori renoveerimist, et ennetada piirkonnas võimalikke üleujutusi ning tänavapinna vajumist.

Reovee ärajuhtimise teenus piirkonnas tööde ajal ei katke ning kõigi sulgemiste puhul on tagatud läbipääs operatiivteenistustele, ühistranspordile ja kohalikele elanikele, kelle kodule juurdepääs jääb renoveerimistööde alale. Töödega planeeritakse valmis saada kiirendatud korras enne septembri algust ning töötatakse kahes vahetuses.

Tehnika tänava kanalisatsioonikollektor on rajatud 1937. aastal ning see on strateegilise tähtsusega, teenindades suure tarbijaskonnaga piirkonda (üle 200 hoone), juhtides ära nii reo- kui sademevett. Vooluhulgad ulatuvad selles teeninduspiirkonnas kuni 2500 m3/h.