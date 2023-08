Mida tähendab paberlehtede hõredam ilmumine meie arhiividele?

Rahvusraamatukogu (RaRa) rahvusteavikute säilituskeskuse juht Eva-Maria Artus ütles Postimehele, et seoses paberlehtede vähenemisega on neil küll tööd pisut vähem, kuid ajalehtede veebikülgi salvestatakse nagunii iga päev. «Oleme seadistanud nii, et üleriigilisi online-lehti arhiveerime iga kahe tunni tagant, maakonna omi, sõltuvalt lehest, mitu korda nädalas, paari päeva järel. Lisaks teeme ka ekraanipilte esilehtedest. Selles mõttes lünka ühe ajalehepäeva ärajäämisele ei teki,» lausus ta.