Eino ja Leena jaoks on oluline, et poeg oleks senikaua nendega, kuni nad ise enam ei jõua.

Mõtlematult loovutatud eestkosteõigus oma täisealise haige poja üle on viinud pere olukorrani, kus vaatamata vanemate soovile, et nende poeg elaks võimalikult kaua nende juures, on ametnikud ja kohus otsustanud, et vaimselt haige mees peab enda ja teiste turvalisuse pärast aastaks sundravile minema.