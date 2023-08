Vargad tühjendavad toidupoode mullusest tihedamini

Selveri sisekontrolli osakonna juhataja Katrin Kuusk tõdes, et varguste sagenemist näitab kaupade järsk kadumine poeriiulitelt. Tema sõnul iseloomustab tänapäeva vargaid see, et ühte tüüpi kaupa võetakse korraga suurtes kogustes. Samuti on nad hästi riietatud, kannavad kapuutsi ja päikeseprille ning räägivad telefoniga. «Välimus ei viita absoluutselt sellele, et tegemist on vargaga.» Paraku ei küsi vargus vanust, mistõttu jõuab näppajate hulka järjest rohkem lapsi. «See iseloomustab tõesti sellist viimast aega. Lapsed käivad ja võtavad mänguasju mitmesaja euro eest. Isegi vanemad on tulnud ütlema, et meil on kodus kotitäis mänguasju, kas need on teie poest? Lisaks on varaste hulgas 16–17-aastaseid tüdrukuid, kes võtavad nii maiustusi kui ka meigitooteid,» ütles Kuusk.